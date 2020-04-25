ПСЖ хочет подписать нового вратаря

ПСЖ грядущим летом планирует подписать нового вратаря.

Напомним, что основным голкипером клуба является Кейлор Навас, который в этом сезоне провел 32 матча во всех турнирах. Парижане ищут футболиста, который был бы дублером костариканцу.

Отметим, что в конце сезона в ПСЖ вернется Альфонс Ареола, который играет на правах аренды в «Реале». Но его клуб планирует продать.

Смотрите также: ФОТО. Кейлор Навас — лидер среди вратарей по количеству «сухих» матчей.