ПСЖ хочет подписать нового вратаря

ПСЖ грядущим летом планирует подписать нового вратаря.
Напомним, что основным голкипером клуба является Кейлор Навас, который в этом сезоне провел 32 матча во всех турнирах. Парижане ищут футболиста, который был бы дублером костариканцу.
Отметим, что в конце сезона в ПСЖ вернется Альфонс Ареола, который играет на правах аренды в «Реале». Но его клуб планирует продать.
Смотрите также: ФОТО. Кейлор Навас — лидер среди вратарей по количеству «сухих» матчей.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — RMC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.