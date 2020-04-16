ФОТО. Кейлор Навас — лидер среди вратарей по количеству «сухих» матчей

33-летний коста-риканский голкипер парижского ПСЖ Кейлор Навас является лидером по количеству сухих матчей в текущем сезоне среди всех вратарей клубов топ-5 европейских чемпионатов.
Навас провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, 17 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Второе место делят Ян Облак из «Атлетико» и Мануэлья Нойер из «Баварии». Оба провели по 37 матчей, 15 раз оставшись «сухими».
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Источник — Transfermarkt
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