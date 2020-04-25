Интер обсудил с Райолой трансфер Погба

Французский хавбек может вернуться в Серию А

  • 25.04.2020 13:55
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Интер обсудил с Райолой трансфер Погба
© Global Look Press. Поль Погба

Миланский «Интер» связался с агентом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райолой. 

Стороны обсудили возможный трансфер, который становится всё ближе из-за желания хавбека покинуть МЮ. Сделке может поспособствовать главный тренер «Интера» Антонио Конте, который уже работал с Погба в «Ювентусе».

Отметим, что в этом сезоне Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» снизил цену на Погба до 85 млн евро.

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Источник — Tuttosport

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