Манчестер Юнайтед снизил цену на Погба до 85 млн евро

Английский «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с французским хавбеком Полем Погба в летнее трансферное окно.

По данным источника, что английский клуб снизил цену на француза с 190 до 85 миллионов евро. Главным претендентом на игрока является «Ювентус».

Отметим, что в этом сезоне Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заплатит за Погба 50 миллионов евро и отдаст Рэмзи.