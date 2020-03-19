Манчестер Юнайтед снизил цену на Погба до 85 млн евро

Французский полузащитник не нужен «красным дьяволам»

  • 19.03.2020 13:59
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Манчестер Юнайтед снизил цену на Погба до 85 млн евро
© Global Look Press. Поль Погба

Английский «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с французским хавбеком Полем Погба в летнее трансферное окно.

По данным источника, что английский клуб снизил цену на француза с 190 до 85 миллионов евро. Главным претендентом на игрока является «Ювентус».

Отметим, что в этом сезоне Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заплатит за Погба 50 миллионов евро и отдаст Рэмзи.

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Источник — The Sun

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