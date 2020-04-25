Денис КОЖАНОВ: «В Волыни нет такого понятия, как премиальные»

Хавбек луцкой «Волыни» Денис Кожанов прокомментировал ситуацию с выплатой зарплаты во время карантина.

«Со дня на день должны получить зарплату за март. Да, были разговоры, что, может, выплаты нам урежут, но до конкретики не доходило. Премиальные? У нас в команде такого понятия нет, мы просто живем за счет зарплаты», - сказал Кожанов.

Ранее сообщалось, что «Волынь» урежет зарплаты игрокам на 50%.