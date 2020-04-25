Денис КОЖАНОВ: «В Волыни нет такого понятия, как премиальные»

Хавбек луцкой «Волыни» Денис Кожанов прокомментировал ситуацию с выплатой зарплаты во время карантина.
«Со дня на день должны получить зарплату за март. Да, были разговоры, что, может, выплаты нам урежут, но до конкретики не доходило. Премиальные? У нас в команде такого понятия нет, мы просто живем за счет зарплаты», - сказал Кожанов.
Ранее сообщалось, что «Волынь» урежет зарплаты игрокам на 50%.
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Источник — Sportarena
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