Денис КОЖАНОВ: «В Волыни нет такого понятия, как премиальные»

Футболисты луцкого клуба живут за счет зарплаты

  • 25.04.2020 13:15
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Денис КОЖАНОВ: «В Волыни нет такого понятия, как премиальные»
© ФК Волынь. Денис Кожанов

Хавбек луцкой «Волыни» Денис Кожанов прокомментировал ситуацию с выплатой зарплаты во время карантина. 

«Со дня на день должны получить зарплату за март. Да, были разговоры, что, может, выплаты нам урежут, но до конкретики не доходило. Премиальные? У нас в команде такого понятия нет, мы просто живем за счет зарплаты», - сказал Кожанов.

Ранее сообщалось, что «Волынь» урежет зарплаты игрокам на 50%.

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Источник — Sportarena

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