Волынь урежет зарплаты игрокам на 50%

Стало известно о сокращении зарплат в луцкой «Волыни» на время карантина в связи с пандемией коронавируса.
По информации источника, лучане получат зарплату за 17 дней марта - тот период, когда работали, и по 50 процентов от причитающегося - во время карантинных мер.
Любопытно, что с такой инициативой выступили сами футболисты, предварительно обсудив данный вопрос в группе в мессенджере. Тренерский штаб «крестоносцев» полностью поддержал ребят.
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Источник — Footboom
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