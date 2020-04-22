Волынь урежет зарплаты игрокам на 50%

Стало известно о сокращении зарплат в луцкой «Волыни» на время карантина в связи с пандемией коронавируса.

По информации источника, лучане получат зарплату за 17 дней марта - тот период, когда работали, и по 50 процентов от причитающегося - во время карантинных мер.

Любопытно, что с такой инициативой выступили сами футболисты, предварительно обсудив данный вопрос в группе в мессенджере. Тренерский штаб «крестоносцев» полностью поддержал ребят.

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