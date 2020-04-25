ВОРОБЕЙ: В Шахтере конкуренция на позиции форварда практически отсутствует

Экс-нападающий донецкого клуба поделился мнением о нынешнем составе

  • 25.04.2020 12:55
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ВОРОБЕЙ: В Шахтере конкуренция на позиции форварда практически отсутствует
© Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей выразил свое мнение относительно конкуренции в донецком клубе на позиции нападающего.

— Есть ли у «Шахтера» проблема нападающих?
— Я обратил на это внимание. Мораес — в основе, а Сикан — в запасе. И все! Я, кстати, очень удивлен этой ситуацией. Конкуренция практически отсутствует. Борячуку давали шанс. Не получилось? Это видение тренеров, но, на мой взгляд, Андрей — хороший нападающий.

У «Шахтера» много футболистов, претендующих на место в основе, плюс молодежный состав, плюс юношеские команды, плюс академия, в которой занимается более 1000 человек. Поэтому многим не суждено добраться до первой команды — конкуренция сумасшедшая. К тому же бывает, что в таком потоке порой и упускают таланты.

Зубков, который практически не играл в составе Шахтера, раскрылся в другом клубе. Видимо, Ференцварош его команда. Тот же Соболь уже наверняка прочувствовал уровень и накал бельгийского чемпионата, выступая большую часть времени в основном составе участника Лиги чемпионов.

— То есть кардинальных изменений в Шахтере в ближайшее межсезонье ты не видишь?
— Нет. Думаю, в следующий сезон горняки войдут с минимальных количеством изменений в составе.

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Источник — zbirna.com

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