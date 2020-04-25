Депай отклонил предложение Лиона о продлении контракта

Это подтвердил президент клуба

  • 25.04.2020 12:34
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Депай отклонил предложение Лиона о продлении контракта
© Twitter. Мемфис Депай

Форвард французского «Лиона» и национальной сборной Нидерландов Мемфис Депай отклонил предложение клуба о продлении действующего соглашения.

«У нас было достаточно бесед с Мемфисом. Мы сделали ему несколько предложений, но все они не были приняты, соглашения о продолжении сотрудничества пока нет. Но мы постараемся сделать все, чтобы договориться с Депаем», - сказал президент клуба Жан-Мишель Оляс.

Напомним, Депай не выходил на поле с декабря 2019 года, когда получил разрыв крестообразных связок колена. В этом сезоне чемпионата Франции он отыграл 13 матчей, забив в них девять мячей.

Ранее сообщалось, что «Лион» и «Аль-Наср» хотят купить Юнеса Беланда.

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Источник — ФК Лион

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