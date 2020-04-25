Лион и Аль-Наср хотят купить Юнеса Беланда

Вскоре хавбек может покинуть «Галатасарай»

  • 25.04.2020 10:21
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Лион и Аль-Наср хотят купить Юнеса Беланда
© Twitter. Юнес Беланда

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда, выступающий сейчас в Турции за «Галатасарай», может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Как пишет le360.ma, в услугах 29-летнего марокканца заинтересован «Аль-Наср», который позиционирует себя как серьезные претендент на подписании футболиста. Отмечается, что контракт Беланда истекает в 2021 году, но уже в ближайшее трансферное окно он может сменить клуб, так как находится в плохих отношениях с руководством «Галатасарая» и некоторыми лидерами команды.

«Галатасарай» готов отпустить Беланда, чтобы сократить зарплатную ведомость клуба и отбить часть денег, которые были потрачены на его трансфер из «Динамо».

Также на футболиста претендует «Лион».

Ранее сообщалось, что Юнес Беланда готов потерять 1,5 миллиона евро в зарплате.

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Источник — Динамомания

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