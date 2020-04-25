Кьеллини завершит карьеру в 2021 году

Опытный защитник останется в системе «Ювентуса»

  • 25.04.2020 12:21
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Кьеллини завершит карьеру в 2021 году
© ФК Ювентус. Джорджо Кьеллини

35-летний защитник Джорджо Кьеллини вскоре продлит контракт с «Ювентусом», а после его истечения завершит карьеру игрока.

Как отмечает итальянская пресса, футболист подпишет соглашение до лета 2021 года. После этого он получит должность менеджера в структуре клуба.

В апреле 2017 года Кьеллини получил диплом магистра по управлению бизнесом. 

За «Юве» он выступает с 2005 года. Кьеллини пропустил большую часть сезона из-за серьезной травмы крестообразных связок. В нынешнем сезоне 35-летний защитник отыграл всего 3 матча, забив 1 гол. 

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продлит контракт с Буффоном.

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Источник — Tuttosport

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