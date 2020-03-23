Ювентус продлит контракты с Буффоном и Кьеллини

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджио Кьеллини близки к подписанию новых контрактов с клубом.

По информации источника, в ближайшее время Буффон и Кьеллини подпишут контракты до 2021 года.

Кьеллини пропустил большую часть сезона из-за серьезной травмы крестообразных связок. В нынешнем сезоне 35-летний защитник отыграл всего 3 матча, забив 1 гол.

42-летний Буффон провел на поле 11 встреч, пропустив 9 голов и трижды отыграв «на ноль». Действующие соглашения футболистов с командой истекают летом.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет продлить контракт с Роналду до лета 2024 года.