Ювентус хочет продлить контракт с Роналду до лета 2024 года

Туринский «Ювентус» намерен продлить контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду до лета 2024 года.

Нынешнее соглашение 35-летнего португальца с клубом рассчитано до июня 2022 года. Таким образом, если Роналду согласится продлить контракт с «Ювентусом», он будет выступать за команду до 39 лет.

Отметим, что в этом сезоне Роналду провел на клубном уровне 32 матча, забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи. По нынешнему контракту пятикратный обладатель «Золотого мяча» зарабатывает в «Ювентусе» около 31 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Роналду посоветовал серьезно отнестись к пандемии коронавируса.