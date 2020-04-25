Василий УТКИН: «Матч Украины и России на Евро снимет массу проблем»

Известный комментатор хочет, чтобы эти команды сыграли на чемпионате Европы

  • 25.04.2020 11:49
  • 712 просмотров
  • 5 комментариев
Василий УТКИН: «Матч Украины и России на Евро снимет массу проблем»
© kubnews.ru. Василий Уткин

Российский журналист Василий Уткин высказался о перспективах сборной Украины на чемпионате Европы, а также порассуждал о возможном матче против России.

«Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Ну давайте она его выиграет. Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах. Но пусть будет, я порадуюсь за нее, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда. Когда-то мы дружили с Андреем Шевченко, и мы не ссорились, просто так сложилась жизнь, что мы перестали общаться близко. Не вижу здесь никакой проблемы. Просто я не болею за эту команду. И мне очень приятно стебать болельщиков сборной Украины и подкалывать, потому что для этого существует огромное количество возможностей. Но тем не менее пусть выиграет, будет интересно.

Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счет выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы», - сказал Уткин.

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.04.2020 13:03
    0
    Вася это примерно 3:0 где то в нашу пользу.
    Учитывая до ужаса медленую защиту в Лице Джикии.
    Мне кажется это больно будет Вася
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 25.04.2020 12:58
    0
    Пусть ваша сборная играет с днрамы и лнрамы .... Шкура ты вася ..... и ваша путлеровська расея шкура..... и не нужно желать нам побед, побед сначала пожелайте сами себе ...... кровь у вас такая, такая что грабит, убивает насильно отжимает чужие земли и территории ..... и после всего желать нам побед ??? какие же вы коварные, подлые, змеиные и адские и еще многие какие ....... вы у себя там организуйте чемпионат, приедут бля "их там нету....." днр, лнр, кримнаш, сирия, приднестровье, осетия, абхазия... достаточно вася ??? будьте вы прокляты.....
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
      Сергій Лавренюк, 25.04.2020 12:53
    0
    Московським коментаторам ніяк не дійде, що "масу проблем" зніме тільки деокупація Криму і Донбасу і виплата москвою репарацій. А доти - пнх
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 25.04.2020 12:34
    0
    ПНХ - ти вася качкін.!!!
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.04.2020 12:07
    +2
    Динамо Киев уже играло в своей истории против фашистов.
    Надеюсь, что сборной Украине не придется играть против срашистов хотя бы до тех пор, пока на ПаРаше три дня не пройдут показы Лебединого озера по-всем каналам.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.04.2020 12:07
    +2
    Динамо Киев уже играло в своей истории против фашистов.
    Надеюсь, что сборной Украине не придется играть против срашистов хотя бы до тех пор, пока на ПаРаше три дня не пройдут показы Лебединого озера по-всем каналам.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.04.2020 13:03
    0
    Вася это примерно 3:0 где то в нашу пользу.
    Учитывая до ужаса медленую защиту в Лице Джикии.
    Мне кажется это больно будет Вася
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 25.04.2020 12:58
    0
    Пусть ваша сборная играет с днрамы и лнрамы .... Шкура ты вася ..... и ваша путлеровська расея шкура..... и не нужно желать нам побед, побед сначала пожелайте сами себе ...... кровь у вас такая, такая что грабит, убивает насильно отжимает чужие земли и территории ..... и после всего желать нам побед ??? какие же вы коварные, подлые, змеиные и адские и еще многие какие ....... вы у себя там организуйте чемпионат, приедут бля "их там нету....." днр, лнр, кримнаш, сирия, приднестровье, осетия, абхазия... достаточно вася ??? будьте вы прокляты.....
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 25.04.2020 12:53
    0
    Московським коментаторам ніяк не дійде, що "масу проблем" зніме тільки деокупація Криму і Донбасу і виплата москвою репарацій. А доти - пнх
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 25.04.2020 12:34
    0
    ПНХ - ти вася качкін.!!!
    Ссылка
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