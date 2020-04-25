Василий УТКИН: «Матч Украины и России на Евро снимет массу проблем»

Российский журналист Василий Уткин высказался о перспективах сборной Украины на чемпионате Европы, а также порассуждал о возможном матче против России.

«Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Ну давайте она его выиграет. Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах. Но пусть будет, я порадуюсь за нее, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда. Когда-то мы дружили с Андреем Шевченко, и мы не ссорились, просто так сложилась жизнь, что мы перестали общаться близко. Не вижу здесь никакой проблемы. Просто я не болею за эту команду. И мне очень приятно стебать болельщиков сборной Украины и подкалывать, потому что для этого существует огромное количество возможностей. Но тем не менее пусть выиграет, будет интересно.

Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счет выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы», - сказал Уткин.

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