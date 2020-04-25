Василий УТКИН: «Матч Украины и России на Евро снимет массу проблем»

Российский журналист Василий Уткин высказался о перспективах сборной Украины на чемпионате Европы, а также порассуждал о возможном матче против России.
«Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Ну давайте она его выиграет. Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах. Но пусть будет, я порадуюсь за нее, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда. Когда-то мы дружили с Андреем Шевченко, и мы не ссорились, просто так сложилась жизнь, что мы перестали общаться близко. Не вижу здесь никакой проблемы. Просто я не болею за эту команду. И мне очень приятно стебать болельщиков сборной Украины и подкалывать, потому что для этого существует огромное количество возможностей. Но тем не менее пусть выиграет, будет интересно.
Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счет выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы», - сказал Уткин.
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Источник — YouTube
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Учитывая до ужаса медленую защиту в Лице Джикии.
Мне кажется это больно будет Вася
Надеюсь, что сборной Украине не придется играть против срашистов хотя бы до тех пор, пока на ПаРаше три дня не пройдут показы Лебединого озера по-всем каналам.
Надеюсь, что сборной Украине не придется играть против срашистов хотя бы до тех пор, пока на ПаРаше три дня не пройдут показы Лебединого озера по-всем каналам.
Учитывая до ужаса медленую защиту в Лице Джикии.
Мне кажется это больно будет Вася
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