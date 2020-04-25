Роналду хочет остаться в Ювентусе до 2022 года

Звездный форвард «Ювентуса» Кришиану Роналду сообщил руководству клуба, что не собирается покидать Турин в ближайшее время.
Португальский футболист перешел в «Ювентус» летом 2018 года и заключил четырехлетний контракт. Как сообщает Tuttosport, Роналду хочет отработать свой контракт до конца.
В текущем сезоне Роналду провел 32 матча за «Ювентус», забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Роналду мог оказаться в «Барселоне».
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Источник — Tuttosport
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