Роналду хочет остаться в Ювентусе до 2022 года

Звездный форвард «Ювентуса» Кришиану Роналду сообщил руководству клуба, что не собирается покидать Турин в ближайшее время.

Португальский футболист перешел в «Ювентус» летом 2018 года и заключил четырехлетний контракт. Как сообщает Tuttosport, Роналду хочет отработать свой контракт до конца.

В текущем сезоне Роналду провел 32 матча за «Ювентус», забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду мог оказаться в «Барселоне».