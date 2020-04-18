Роналду мог оказаться в Барселоне

Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что в 2009 году Криштиану Роналду мог оказаться не в Мадриде, а в «Барселоне»:

«Мы вели переговоры с Криштиану в течение 2007 и 2008 годов. С руководством «Манчестер Юнайтед» было непросто, поскольку они не хотели терять качественного футболиста. Но сам Криштиану желал переехать в Мадрид.

Алекс Фергюсон был против этого трансфера, ему не нравился «Реал». Поэтому он предложил Криштиану «Барселоне». Каталонцы были в восторге, но Роналду знал, где он хочет продолжить карьеру».

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