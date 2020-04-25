МАТУЗАЛЕМ: «Мы и бразильцы из Динамо играли за гордость, это была битва»

Экс-легионер «горняков» вспомнил о том, какие поединки приходилось ему играть в Украине

  • 25.04.2020 10:33
  • 530 просмотров
  • 0 комментариев
МАТУЗАЛЕМ: «Мы и бразильцы из Динамо играли за гордость, это была битва»
© ФК Шахтер. Франселино Матузалем

Бывший хавбек «Шахтера» Франселино Матузалем поделился воспоминаниями от выступлений в Украине.

«Футбол в Украине был веселым, но там очень холодно. У меня было желание играть в Лиге чемпионов, и схватка против «Селтика» была исторической для клуба. Еще были игры с «Динамо». Очевидно, это были очень важные матчи, но это не был вопрос цвета футболки. Настоящая битва была среди нас, бразильцев: мы, из «Шахтера», против тех, кто выступал за «Динамо». Мы играли за гордость, чтобы не проиграть своим соотечественникам. Хотя за полем все мы были друзьями», - рассказал Матузалем.

Напомним, в бытность выступлений Матузалема за «Шахтер», в «Динамо» играли такие бразильцы, как Родриго, Родольфо, Диого Ринкон, Клебер и Карлос Корреа.

Ранее сообщалось, что Франселино Матузалем получил тренерские лицензии в Италии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности