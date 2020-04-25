МАТУЗАЛЕМ: «Мы и бразильцы из Динамо играли за гордость, это была битва»

Бывший хавбек «Шахтера» Франселино Матузалем поделился воспоминаниями от выступлений в Украине.

«Футбол в Украине был веселым, но там очень холодно. У меня было желание играть в Лиге чемпионов, и схватка против «Селтика» была исторической для клуба. Еще были игры с «Динамо». Очевидно, это были очень важные матчи, но это не был вопрос цвета футболки. Настоящая битва была среди нас, бразильцев: мы, из «Шахтера», против тех, кто выступал за «Динамо». Мы играли за гордость, чтобы не проиграть своим соотечественникам. Хотя за полем все мы были друзьями», - рассказал Матузалем.

Напомним, в бытность выступлений Матузалема за «Шахтер», в «Динамо» играли такие бразильцы, как Родриго, Родольфо, Диого Ринкон, Клебер и Карлос Корреа.

Ранее сообщалось, что Франселино Матузалем получил тренерские лицензии в Италии.