Скандальный экс-футболист Шахтера получил тренерскую лицензию

Бывший футболист «Шахтера» Франселино Матузалем признался, что в свое время в донецком клубе ему было очень комфортно, а также рассказал, чем живет сегодня.

«Дженоа», «Шахтер» и «Лацио» - клубы, в которых я чувствовал себя лучше всего. Мирча Луческу – человек с невероятной культурой. Он мог бы тренировать где угодно, так как разговаривает на пяти или даже шести языках. Что касается меня, то я получил лицензии Uefa A и Uefa B на курсах в Италии. Теперь я хочу открыть футбольную школу в Бразилии, чтобы дети имели возможность тренироваться там», - заявил Матузалем.

Напомним, летом 2007 года Матузалем со скандалом покинул «Шахтер», расторгнув контракт в одностороннем порядке и перейдя в «Сарагосу». Впоследствии «горняки» прошли немало судебных инстанций, прежде чем доказали право на компенсацию, размер которой составил 13,5 миллионов евро.

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