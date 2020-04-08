ВИДЕО. Легендарный гол Матузалема Севилье ударом скорпиона

Во время карантина «Шахтер» предлагает вспомнить один из самых знаменитых и красивых голов в истории клуба – «удар скорпиона» от Франселино Матузалема в ворота «Севильи» в Кубке УЕФА сезона 2006/2007:
Ранее Матузалем вспомнил свой период выступлений за «Шахтер».
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Источник — YouTube
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