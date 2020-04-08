МАТУЗАЛЕМ: «Луческу был мне как отец»

Бывший полузащитник «Шахтера» Франселино Матузалем вспомнил свой период выступлений за донецкий клуб (2004-2007 годы):
«Из «Брешии» я перешел в «Шахтер», поскольку хотел играть в Лиге чемпионов. Украинский клуб тогда был еще не очень известным.
И я тогда был неизвестным игроком, но Луческу тепло меня встретил: «Ты тот, кем пожелаешь быть». В конце моего периода в «Шахтере» Луческу был мне как отец».
Ранее Матузалем признался, что переживал из-за президента «Шахтера» Рината Ахметова.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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