Реал продлит аренду Лунина, чтобы он доиграл сезон в Овьедо

Андрей Лунин, который выступает за «Овьедо» на правах аренды, должен доиграть в этом клубе до конца сезона.
Арендное соглашение игрока рассчитано до 30 июня. Но если сезон в Испании будет возобновлен позже, «Реал» готов продлить этот контракт, чтобы Лунин доиграл сезон.
Потом украинский вратарь вернется в «Реал» и в следующем сезоне должен стать сменщиком Тибо Куртуа.
Альфонс Ареола покинет стан «сливочных» в предстоящее межсезонье.
В команде из сегунды 21-летний украинец провел 9 матчей, пропустив 10 голов.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Доннаруммой.
Источник — Cadena Cope
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.