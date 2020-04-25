Реал продлит аренду Лунина, чтобы он доиграл сезон в Овьедо

Андрей Лунин, который выступает за «Овьедо» на правах аренды, должен доиграть в этом клубе до конца сезона.

Арендное соглашение игрока рассчитано до 30 июня. Но если сезон в Испании будет возобновлен позже, «Реал» готов продлить этот контракт, чтобы Лунин доиграл сезон.

Потом украинский вратарь вернется в «Реал» и в следующем сезоне должен стать сменщиком Тибо Куртуа.

Альфонс Ареола покинет стан «сливочных» в предстоящее межсезонье.

В команде из сегунды 21-летний украинец провел 9 матчей, пропустив 10 голов.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Доннаруммой.