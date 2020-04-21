Новый конкурент для Лунина? Реал интересуется Доннаруммой

«Реал» проявляет интерес к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме. Мадридский клуб готов предложить за 21-летнего вратаря 50 миллионов евро.
Интерес «Реала» к Доннарумме связан с тем, что наставник команды Зинедин Зидан недоволен игрой нынешнего вратаря команды Тибо Куртуа.
Задача подписания Доннаруммы для «Реала» может упроститься из-за того, что контракт вратаря с «Миланом» действует до 2021 года.
Ранее сообщалось о том, что вторым вратарем «Реала» на следующий сезон станет Андрей Лунин. Однако трансфер Доннаруммы может сделать возвращение украинца в Мадрид невозможным.
Источник — Tuttosport
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