Новый конкурент для Лунина? Реал интересуется Доннаруммой

«Реал» проявляет интерес к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме. Мадридский клуб готов предложить за 21-летнего вратаря 50 миллионов евро.

Интерес «Реала» к Доннарумме связан с тем, что наставник команды Зинедин Зидан недоволен игрой нынешнего вратаря команды Тибо Куртуа.

Задача подписания Доннаруммы для «Реала» может упроститься из-за того, что контракт вратаря с «Миланом» действует до 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что вторым вратарем «Реала» на следующий сезон станет Андрей Лунин. Однако трансфер Доннаруммы может сделать возвращение украинца в Мадрид невозможным.