Новый конкурент для Лунина? Реал интересуется Доннаруммой

Вратарь «Милана» может продолжить карьеру в Испании

  • 21.04.2020 19:23
  • 692 просмотра
  • 2 комментария
Новый конкурент для Лунина? Реал интересуется Доннаруммой
© instagram.com/gigiodonna99

«Реал» проявляет интерес к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме. Мадридский клуб готов предложить за 21-летнего вратаря 50 миллионов евро.

Интерес «Реала» к Доннарумме связан с тем, что наставник команды Зинедин Зидан недоволен игрой нынешнего вратаря команды Тибо Куртуа.

Задача подписания Доннаруммы для «Реала» может упроститься из-за того, что контракт вратаря с «Миланом» действует до 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что вторым вратарем «Реала» на следующий сезон станет Андрей Лунин. Однако трансфер Доннаруммы может сделать возвращение украинца в Мадрид невозможным.

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Источник — Tuttosport

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 20:00
    0
    Похоже Лунину таки надо валить куда-то, лучше конечно топ 4, есди будут предложения, но даже Бельгия на сезон вполне вариант, а то если это правда то это будет вечная neverending story с тухлыми арендами и простоем
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 21.04.2020 19:59
    0
    В общем, понятно. Как я и говорил, Лунин будет отдан в очередную аренду.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 20:00
    0
    Похоже Лунину таки надо валить куда-то, лучше конечно топ 4, есди будут предложения, но даже Бельгия на сезон вполне вариант, а то если это правда то это будет вечная neverending story с тухлыми арендами и простоем
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 21.04.2020 19:59
    0
    В общем, понятно. Как я и говорил, Лунин будет отдан в очередную аренду.
    Ссылка
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