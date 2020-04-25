Назарий РУСИН: «Сейчас нет такой мотивации тренироваться, как раньше»

Нападающий «Динамо» рассказал о своей работе во время карантина

  • 25.04.2020 08:00
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Назарий РУСИН: «Сейчас нет такой мотивации тренироваться, как раньше»
© ФК Динамо. Назарий Русин

Форвард киевского «Динамо» Назарий Русин, проводящий карантин у себя на родине, рассказал официальному клубному сайту о том, как поддерживает форму.

- Провожу карантин в Новояворовске, у себя дома. Много времени уделяю семье, тренируюсь, посещаю сауну и бассейн. Кроме того, здесь у меня есть тренажерный зал. Поддерживаю футбольную форму как могу.

Мой привычный график дня выглядит так: просыпаюсь в 9-9:30, завтракаю, потом гуляю со своей собакой. Далее иду на тренировку, которая длится полтора-два часа. После тренировки обедаю, а вечер провожу с родителями или могу поехать к дяде в деревню. Там играем в теннисбол и футбол. Остальное время провожу дома.

- Когда планируешь возвращаться в Киев?
- Это зависит от команды, от тренерского штаба. Если нужно будет вернуться - я приеду в Киев. Но пока не вижу смысла сидеть самому в городской квартире, имея возможность поехать только на тренировку на базу, тогда как здесь я рядом с семьей, могу выйти прогуляться. Здесь другая ситуация, чем в Киеве, меньше людей, больше природы и леса.

- Сложно настроить себя тренироваться самостоятельно, отдельно от команды?
- В целом - нормально, стараюсь выполнять программу, предоставленную тренерским штабом. Но, конечно, если тренироваться одному или по двое, как наши ребята, которые ездят на базу, то нет привычных эмоций, не получится пошутить, посмеяться. Думаю, что даже нет такой мотивации тренироваться, если сравнивать с командными занятиями. Да, конечно, ты выкладываешься насколько можешь, но не так, как на тренировках с одноклубниками, когда каждый максимально отдается и доказывает.

- По твоему мнению, насколько легко будет влиться в сезон после завершения карантина? Потребуются дополнительные сборы?
- Считаю, сборы обязательно нужно будет провести, потому что могут быть травмы. Заниматься самостоятельно - это одно дело, а когда ты с командой, то тренировки более интенсивные, поэтому есть риск повреждений.

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Источник — Sport.ua

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