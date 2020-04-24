Франция: в планах возобновить сезон с двух кубковых финалов

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грет предложил возобновить футбольный сезон в июне двумя финальными кубковыми матчами.

Сперва в финале Кубка Франции могут сыграть ПСЖ и «Сент-Этьенн», а затем в решающем поединке Кубка лиги должны встретиться ПСЖ и «Лион». Предварительно это может случиться в июне.

Если все пройдет хорошо, то следом вернется и Лига 1.

«Я бы предложил до возобновления чемпионата провести два кубковых финала. Но хочу подчеркнуть, что все это зависит от правительства Франции, от разрешения на проведение игр».

«Мы со своей стороны делаем все, чтобы, как и было договорено с УЕФА, закончить нынешний сезон», - сказал Ле Грет.

В такой ситуации оказались все чемпионаты. Бундеслига готова играть уже в мае, но ждет решение правительства.