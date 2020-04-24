ДОДО: «Приятно вернуться к тренировкам, было здорово»

Защитник «Шахтера» Додо рассказал бразильской прессе о том, как клуб возобновил тренировки.
«Было приятно вернуться к тренировкам, первый день прошел здорово. Очень сложно тренироваться так, но выйти на поле и работать с мячом - это очень важно».
«Работаем маленькими группами по 4 человека, все далеко друг от друга, а потому, по сути, ты работаешь один. Жаль, что ты не контактируешь с партнерами, но хотя бы так», - сказал Додо.
Клуб не подтвердил возвращение к тренировкам.
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Источник — Globoesporte
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