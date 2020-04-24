ДОДО: «Приятно вернуться к тренировкам, было здорово»

Игрок рассказал о тренировках в «Шахтере»

  • 24.04.2020 19:34
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ДОДО: «Приятно вернуться к тренировкам, было здорово»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Додо рассказал бразильской прессе о том, как клуб возобновил тренировки.

«Было приятно вернуться к тренировкам, первый день прошел здорово. Очень сложно тренироваться так, но выйти на поле и работать с мячом - это очень важно».

«Работаем маленькими группами по 4 человека, все далеко друг от друга, а потому, по сути, ты работаешь один. Жаль, что ты не контактируешь с партнерами, но хотя бы так», - сказал Додо.

Клуб не подтвердил возвращение к тренировкам.

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Источник — Globoesporte

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