Возвращается первым. Корейский чемпионат определил дату старта матчей

Федерация футбола Южной Кореи объявила, что чемпионат страны в двух высших дивизионах официально стартует 8-го мая.

Сезон должен был начаться в феврале, однако из-за пандемии коронавируса старт отложили. Южная Корея считается образцом по борьбе с болезнью.

Футбольный сезон начнется без болельщиков.

На 24-е апреля в 52-миллионой стране осталось 2 тысячи заболевших. Всего было зафиксировано 10 тысяч случаев.

В Европе первой может вернуться Бундеслига, но для этого нужно разрешение властей.