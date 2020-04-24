Возвращается первым. Корейский чемпионат определил дату старта матчей

Федерация футбола Южной Кореи объявила, что чемпионат страны в двух высших дивизионах официально стартует 8-го мая.
Сезон должен был начаться в феврале, однако из-за пандемии коронавируса старт отложили. Южная Корея считается образцом по борьбе с болезнью.
Футбольный сезон начнется без болельщиков.
На 24-е апреля в 52-миллионой стране осталось 2 тысячи заболевших. Всего было зафиксировано 10 тысяч случаев.
В Европе первой может вернуться Бундеслига, но для этого нужно разрешение властей.
Источник — Reuters
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