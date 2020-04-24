Руслан КОСТЫШИН: «Со следующего сезона Колос будет играть на новой арене»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал о том, как проходит процесс строительства нового стадиона для его команды:
– Говорили, что в мае сдадут. Сейчас какие сроки?
– Сроки не изменились, все идет по плану. Сейчас нет смысла спешить с открытием стадиона.
Этот сезон мы доиграем на «Оболонь-Арене», а со следующего, даст Бог, будем играть на новой арене.
Ранее Костышин выступил за то, чтобы доиграть нынешний сезон УПЛ.
По итогам 23 туров УПЛ «Колос» замыкает топ-6 с 26 очками в активе.
Источник — ТК Футбол
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