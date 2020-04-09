Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин надеется, что чемпионат Украины будет доигран, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я только за то, чтобы доиграть чемпионат. Пусть будем играть через два дня на третий», — отметил Костышин.

После 23-х сыгранных туров «Колос» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.