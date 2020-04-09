Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин надеется, что чемпионат Украины будет доигран, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
«Я только за то, чтобы доиграть чемпионат. Пусть будем играть через два дня на третий», — отметил Костышин.
После 23-х сыгранных туров «Колос» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.
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Источник — ТК Футбол
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