Марко ДЕВИЧ: «Металлисту было под силу выиграть Лигу Европы»

Известный форвард вспомнил свои выступления за «Металлист»

  • 24.04.2020 16:12
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Марко ДЕВИЧ: «Металлисту было под силу выиграть Лигу Европы»
© ФК Сабах. Марко Девич

Бывший форвард «Металлиста» Марко Девич считает, что команда Мирона Маркевича могла добиться больших успехов в еврокубках:

«Команда с каждым годом прибавляла, однозначно. Нам нужно было еще 2-3 года, чтобы у команды выработалась привычка добираться до поздних стадий еврокубков.

Да, нам было под силу выиграть Лигу Европы. Тот «Металлист» был готов играть на групповом этапе Лиги чемпионов. Но случились вещи, о которых я не хочу говорить».

Девич выступал за «Металлист» в 2006-2012 и 2013-2014 годах.

Ранее Девич объявил о завершении карьеры.

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Источник — ТК Футбол

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