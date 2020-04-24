Марко ДЕВИЧ: «Металлисту было под силу выиграть Лигу Европы»

Бывший форвард «Металлиста» Марко Девич считает, что команда Мирона Маркевича могла добиться больших успехов в еврокубках:

«Команда с каждым годом прибавляла, однозначно. Нам нужно было еще 2-3 года, чтобы у команды выработалась привычка добираться до поздних стадий еврокубков.

Да, нам было под силу выиграть Лигу Европы. Тот «Металлист» был готов играть на групповом этапе Лиги чемпионов. Но случились вещи, о которых я не хочу говорить».

Девич выступал за «Металлист» в 2006-2012 и 2013-2014 годах.

Ранее Девич объявил о завершении карьеры.