Василий КРАВЕЦ: «В Испании карантин намного жестче, чем в Украине»

22-летний защитник «Луго» Василий Кравец рассказал, как проходит карантин в Испании.

— Пока все нормально. Сидим дома и выходим только за продуктами.

— В какой части Испании сейчас наиболее сложная ситуация?

— В центре страны, в Мадриде, это километрах в 500 от нас.

— Насколько жестким является сейчас карантин в Испании?

— Думаю, намного жестче, чем в Украине. На улице все обязаны ходить в масках, стараться быть на расстоянии друг от друга.

А моего знакомого полиция прилично оштрафовала за то, что в его автомобиле находился еще один человек. То есть, даже в машине должен быть только водитель, если это касается частных авто.

— Собаку выгулять можно?

— Можно, только вдалеке от других людей.

Читайте также: КРАВЕЦ: «Играем с Зинченко и Зубковым в CS:GO. У нас неплохие результаты»