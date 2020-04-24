Василий КРАВЕЦ: «В Испании карантин намного жестче, чем в Украине»

Украинский защитник «Луго» – об особенностях карантина

  • 24.04.2020 15:58
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Василий КРАВЕЦ: «В Испании карантин намного жестче, чем в Украине»
© cdlugo.com. Василий Кравец

22-летний защитник «Луго» Василий Кравец рассказал, как проходит карантин в Испании.

— Пока все нормально. Сидим дома и выходим только за продуктами.

— В какой части Испании сейчас наиболее сложная ситуация?
— В центре страны, в Мадриде, это километрах в 500 от нас.

Насколько жестким является сейчас карантин в Испании?
— Думаю, намного жестче, чем в Украине. На улице все обязаны ходить в масках, стараться быть на расстоянии  друг от друга.

А моего знакомого полиция прилично оштрафовала за то, что в его автомобиле находился еще один человек. То есть, даже в машине должен быть только водитель, если это касается частных авто.

— Собаку выгулять можно?
— Можно, только вдалеке от других людей.

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Источник — zbirna.com

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