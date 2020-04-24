КРАВЕЦ: «Играем с Зинченко и Зубковым в CS:GO. У нас неплохие результаты»

Игрок «Луго» Василий Кравец рассказал о карантине в Испании, а также своих предпочтениях в видеоиграх.

— Карантинные меры в Испании, думаю, намного жестче, чем в Украине. На улице все обязаны ходить в масках, стараться быть на расстоянии друг от друга.

А моего знакомого полиция прилично оштрафовала за то, что в его автомобиле находился еще один человек. То есть, даже в машине должен быть только водитель, если это касается частных авто.

Тренироваться получается только дома. Нам прислали программу тренировок, и мы придерживаемся графика.

— А что вообще говорят о возобновлении соревнований в Испании?

— Никто никаких дат не называет. Что касается Луго, то здесь пока ходят только слухи, что мы вот-вот начнем тренироваться на базе (улыбается). Я не могу ответить на этот вопрос.

— Как коротаешь время взаперти?

— Да ничего, стараюсь не унывать. Вот играю в команде с Зинченко и Зубковым в Контр Страйк. Наши результаты вполне нормальные.

— Ты все это тяжелое время находишься в Испании. Каковы твои перспективы?

— Не вижу смысла падать духом. Верю, что в скором времени пандемия отступит и мы все вернемся к нормальной жизни. Насколько я знаю, в той же Испании есть предпосылки к лучшему.

Ранее Кравец вместе с Зинченко и Зубковым уступили команде российских футболистов в CS:GO.