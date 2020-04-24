Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии

Легендарного шведа приглашает к себе «Палмейрас»

  • 24.04.2020 15:57
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Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии
© twitter.com/acmilan

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце сезона. Продление сотрудничества между 38-летним шведом и «Россонери» под большим вопросом.

Этим хочет воспользоваться «Палмейрас»: бразильский клуб попытается убедить Ибрагимовича перейти в состав «Зелено-белых».

В бразильском клубе надеются, что Ибрагимовича соблазнится идеей побороться за Копа Либертадорес – трофей, которого еще нет в коллекции шведа.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А за «Милан».

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Источник — Transfermarketweb

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