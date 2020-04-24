Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце сезона. Продление сотрудничества между 38-летним шведом и «Россонери» под большим вопросом.

Этим хочет воспользоваться «Палмейрас»: бразильский клуб попытается убедить Ибрагимовича перейти в состав «Зелено-белых».

В бразильском клубе надеются, что Ибрагимовича соблазнится идеей побороться за Копа Либертадорес – трофей, которого еще нет в коллекции шведа.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А за «Милан».