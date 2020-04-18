Ибрагимович может остаться в Милане, если команда усилится

Швед хочет гарантий от руководства

  • 18.04.2020 14:19
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Ибрагимович может остаться в Милане, если команда усилится
© twitter.com/acmilan

Ранее сообщалось о том, что Златан Ибрагимович покинет «Милан» в конце сезона из-за сложных отношений с руководством клуба.

Однако теперь стало известно о том, что 38-летний шведский форвард еще может остаться в «Милане». Но только в том случае, если получит от руководства клуба гарантию усиления состава под борьбу за Лигу чемпионов.

Контракт Златана с «Миланом» рассчитан до конца текущего сезона. В нем есть опция продления на год.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А.

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Источник — Corriere dello Sport

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