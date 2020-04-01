Ибрагимович покинет Милан в конце сезона

Златан Ибрагимович покинет «Милан» в конце нынешнего сезона. Причиной такого решения является конфликт 38-летнего шведа со спортивным директором клуба Иваном Газидисом.

Контракт Ибрагимовича с «Милан» рассчитан до конца текущего сезона. В нем есть опция продления еще на год, но она не будет активирована.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А.

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может завершить карьеру и стать агентом.