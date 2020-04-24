Реал планирует возобновить тренировки 4 мая

Уже 4 мая «Реал» планирует возобновить полноценные тренировки на клубной базе в Вальдебебасе.

При этом в клубе предпримут меры предосторожности: все игроки сдадут тесты на коронавирус, а после тренировок сразу будут радъезжаться по домам, чтобы свести к минимуму контакты с другими сотрудниками клуба.

При этом тренировочная база «Реала» будет переоборудована под нынешнюю эпидемиологическую ситуацию.

Тренировочная база «Реала» в Вальдебебасе была закрыта еще 12 марта, когда у одного из игроков баскетбольной команды «Реала» обнаружили коронавирус.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет доиграть чемпионат на своей тренировочной базе.