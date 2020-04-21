Реал намерен доигрывать чемпионат на своей тренировочной базе

Если чемпионат Испании будет возобновлен, то «Реал» намерен свои домашние матчи проводить на тренировочной базе. Клуб уже попросил разрешение Ла Лиги, чтобы игры проводились на поле имени Альфредо Ди Стефано.

Это самое большое поле на базе мадридцев, и оттуда можно организовать полноценные телевизионные трансляции. Что касается Лиги чемпионов, то в случае возобновления еврокубков клуб попросит у УЕФА разрешение играть на своей базе.

Сообщается, что «Реал» хочет воспользоваться возможностью и ускорить реконструкцию стадиона Сантьяго Бернабеу, так как даже в случае возобновления сезона матчи все равно будут проходить без болельщиков.