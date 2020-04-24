Стало известно, почему сорвался переход Модрича в Милан

«Россонери» невовремя уволили Звонимира Бобана

  • 24.04.2020 15:00
  • 310 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, почему сорвался переход Модрича в Милан
© ФК Реал Мадрид. Лука Модрич

Несколько месяцев назад «Милан» имел хорошие шансы подписать летом полузащитника «Реала» Луку Модрича.

Переговоры с обладателем Золотого мяча 2018 года вел спортивный директор «Милана», соотечественник Модрича Звонимир Бобан. Однако в начале марта Бобан был уволен, и переговоры были прекращены.

Ранее сообщалось о том, что Модрич готов покинуть «Реал».

В нынешнем сезоне хорват провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности