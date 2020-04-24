Стало известно, почему сорвался переход Модрича в Милан

Несколько месяцев назад «Милан» имел хорошие шансы подписать летом полузащитника «Реала» Луку Модрича.
Переговоры с обладателем Золотого мяча 2018 года вел спортивный директор «Милана», соотечественник Модрича Звонимир Бобан. Однако в начале марта Бобан был уволен, и переговоры были прекращены.
Ранее сообщалось о том, что Модрич готов покинуть «Реал».
В нынешнем сезоне хорват провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами.
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Источник — Marca
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