Стало известно, почему сорвался переход Модрича в Милан

Несколько месяцев назад «Милан» имел хорошие шансы подписать летом полузащитника «Реала» Луку Модрича.

Переговоры с обладателем Золотого мяча 2018 года вел спортивный директор «Милана», соотечественник Модрича Звонимир Бобан. Однако в начале марта Бобан был уволен, и переговоры были прекращены.

Ранее сообщалось о том, что Модрич готов покинуть «Реал».

В нынешнем сезоне хорват провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами.