Модрич готов уйти из Реала

В нынешнем сезоне Лука Модрич уже не является безоговорочным игроком основы «Реала», и готов покинуть клуб в летнее межсезонье.
Наиболее вероятным местом продолжения карьеры обладателя «Золотого мяча-2018» является МЛС. «Интер Майами» предлагает ему контракт с зарплатой в два раза выше, чем Модрич получает сейчас в «Реале».
В нынешнем сезоне на счету Модрича 3 гола и 5 ассистов в 22 матчах за «Реал».
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Источник — Marca
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