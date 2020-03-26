Модрич готов уйти из Реала

В нынешнем сезоне Лука Модрич уже не является безоговорочным игроком основы «Реала», и готов покинуть клуб в летнее межсезонье.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры обладателя «Золотого мяча-2018» является МЛС. «Интер Майами» предлагает ему контракт с зарплатой в два раза выше, чем Модрич получает сейчас в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Модрича 3 гола и 5 ассистов в 22 матчах за «Реал».