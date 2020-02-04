Клуб Бекхэма готов удвоить зарплату Модричу

Хавбек «Реала» Лука Модрич привлек еще один клуб из США. Как сообщает испанская пресса, хорватского футболиста хочет подписать «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Американский клуб готов удвоить зарплату Модричу, чтобы заинтересовать его в переходе. Контракт Модрича с «Реалом» истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Модрича хочет подписать «Ди Си Юнайтед».

В этом сезоне на счету Модрича 3 гола и 4 ассистов в 17 матчах Ла Лиги.