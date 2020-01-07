Лука Модрич может продолжить карьеру в Ди Си Юнайтед

Хавбек «Реала» Лука Модрич заинтересовал «Ди Си Юнайтед».
Как сообщает The Athletic, представители американского клуба уже вышли на контракт с хорватским футболистом.
Отметим, что «Ди Си Юнайтед» заинтересовался в Модриче после того как клуб покинул Уэйн Руни, который перешел в «Дерби Каунти». Контракт Модрича с «Реалом» истекает летом 2020 года.
В этом сезоне на счету Модрича 3 гола и 5 ассистов в 14 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет обменять Кулибали на Модрича.
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Источник — The Athletic
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