Лука Модрич может продолжить карьеру в Ди Си Юнайтед

Хавбек «Реала» Лука Модрич заинтересовал «Ди Си Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, представители американского клуба уже вышли на контракт с хорватским футболистом.

Отметим, что «Ди Си Юнайтед» заинтересовался в Модриче после того как клуб покинул Уэйн Руни, который перешел в «Дерби Каунти». Контракт Модрича с «Реалом» истекает летом 2020 года.

В этом сезоне на счету Модрича 3 гола и 5 ассистов в 14 матчах Ла Лиги.