Лука Модрич может продолжить карьеру в Ди Си Юнайтед

Клуб МЛС хочет заполучить полузащитника «Реала»

  • 07.01.2020 12:10
  • 699 просмотров
  • 1 комментарий
Лука Модрич может продолжить карьеру в Ди Си Юнайтед
© Marca. Лука Модрич
Хавбек «Реала» Лука Модрич заинтересовал «Ди Си Юнайтед».
 
Как сообщает The Athletic, представители американского клуба уже вышли на контракт с хорватским футболистом.
 
Отметим, что «Ди Си Юнайтед» заинтересовался в Модриче после того как клуб покинул Уэйн Руни, который перешел в «Дерби Каунти». Контракт Модрича с «Реалом» истекает летом 2020 года.
 
В этом сезоне на счету Модрича 3 гола и 5 ассистов в 14 матчах Ла Лиги.
 
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Источник — The Athletic

(1 голос)

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Комментарии
    ukrnet1245
      ukrnet1245, 07.01.2020 12:11
    0
    После золотого мяча полностью потух. И теперь его вытеснил из основы молодой Вальверде. Пора переходить в клуб попроще.
    Ссылка
    ukrnet1245
      ukrnet1245, 07.01.2020 12:11
    0
    После золотого мяча полностью потух. И теперь его вытеснил из основы молодой Вальверде. Пора переходить в клуб попроще.
    Ссылка
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