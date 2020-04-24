ШАБЛИЙ: Суркис заинтересован, чтобы Миколенко и Попов попали в хорошие руки

Агент – о перспективах молодых динамовцев

  • 24.04.2020 14:59
  • 289 просмотров
  • 0 комментариев
ШАБЛИЙ: Суркис заинтересован, чтобы Миколенко и Попов попали в хорошие руки
© Facebook. Вадим Шаблий

Известный футбольный агент Вадим Шаблий, владеющий компанией Prostar, с которой сотрудничает немалое количество украинских футболистов, рассказал о перспективах молодых динамовцев Виталия Миколенко и Дениса Попова.

«Повышенное внимание к Миколенко, как, кстати, и к Денису Попову, объясняется просто — ребята играют в основном составе Динамо. К тому же Виталий еще и игрок основы национальной сборной, и при этом ему всего 20 лет. Конечно, этот молодой исполнитель интересен многим клубам, но где-то его позиция прочно закрыта, а где-то планируют кого-то продать. 

Да и у самих футболистов, у их клуба нет прямо-таки огромного желания осуществить трансфер во что бы то ни стало. У ребят хватает мотивации выступать в такой команде, где к ним хорошо относятся. Лишь бы уйти из Динамо? Так вопрос не стоит. Уверен, что президент клуба будет заинтересован в том, чтобы эти футболисты попали только в хорошие руки», - сказал Шаблий.

Читайте также: Вадим ШАБЛИЙ: «Думаю, Леднев доиграет чемпионат в Заре»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности