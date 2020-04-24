ШАБЛИЙ: Суркис заинтересован, чтобы Миколенко и Попов попали в хорошие руки

Известный футбольный агент Вадим Шаблий, владеющий компанией Prostar, с которой сотрудничает немалое количество украинских футболистов, рассказал о перспективах молодых динамовцев Виталия Миколенко и Дениса Попова.

«Повышенное внимание к Миколенко, как, кстати, и к Денису Попову, объясняется просто — ребята играют в основном составе Динамо. К тому же Виталий еще и игрок основы национальной сборной, и при этом ему всего 20 лет. Конечно, этот молодой исполнитель интересен многим клубам, но где-то его позиция прочно закрыта, а где-то планируют кого-то продать.

Да и у самих футболистов, у их клуба нет прямо-таки огромного желания осуществить трансфер во что бы то ни стало. У ребят хватает мотивации выступать в такой команде, где к ним хорошо относятся. Лишь бы уйти из Динамо? Так вопрос не стоит. Уверен, что президент клуба будет заинтересован в том, чтобы эти футболисты попали только в хорошие руки», - сказал Шаблий.

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