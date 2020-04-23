Вадим ШАБЛИЙ: «Думаю, Леднев доиграет чемпионат в Заре»

Известный футбольный агент Вадим Шаблий, владеющий компанией Prostar, с которой сотрудничает немалое количество украинских футболистов, рассказал о будущем Богдана Леднева.
22-летний полузащитник «Динамо» в этом сезоне выступает на правах аренды за луганскую «Зарю», но соглашение истекает 30 июня, а чемпионат, который приостановлен из-за коронавируса, может затянуться.
— Пока точной информации нет, но существуют рекомендации. Я думаю, что Леднев и другие ребята доиграют чемпионат в своих нынешних клубах. Важно, чтобы рестарт все-таки состоялся.
— Вы считаете, что Богдан Леднев уже готов конкурировать за место в основе Динамо?
— В настоящий момент это один из самых востребованных футболистов Украины. Нам поступает очень много звонков — у Богдана хорошая статистика и хороший возраст. Однако мы в первую очередь учитываем позицию самого игрока, а он настроен вернуться в Динамо. Там его ждут. Пусть возвращается, тренируется и доказывает. Леднев к этому готов.
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Источник — zbirna.com
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