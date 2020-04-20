Богдан ЛЕДНЕВ: «Вернидуб дал мне путевку во взрослый футбол»

22-летний полузащитник «Зари» Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», поделился мнением о бывшем главном тренере луганчан Юрии Вернидубе.

– Ты – единственный из игроков Зари, кто встретился с Юрием Вернидубом после его отставки. Расскажи об этой встрече.

– Юрий Николаевич дал мне путевку во взрослый футбол, доверял мне, ставил в состав. Я ему очень благодарен. Поэтому, когда узнал, что он находится в Запорожье, посчитал нужным приехать и поблагодарить его.

– Почему с Вернидубом не попрощались другие игроки? Отношения были натянутыми под конец?

– Я не знаю, может и прощались, у меня такой информации нет, кто приезжал, а кто не приезжал.

– Когда ушел приглашавший тебя в Зарю Вернидуб, у тебя не было желания сменить клуб летом?

– У меня было контрактное соглашение, еще год аренды. Я должен был отработать контракт. Не то, чтобы не было возможности его досрочно прекратить – даже мыслей об этом не было.