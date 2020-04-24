Олег ПЕЧЕРНЫЙ: «Левченко, закрой свой рот и не трогай нашего президента»

Глава профсоюза футболистов Олег Печерный резко отреагировал на высказывания экс-игрока сборной Украины Евгения Левченко в сторону президента Владимир Зеленского.

«Читаю интервью Жени-стриптиза, ой голландского мачо, ой профсоюзного босса. Женя, закрой свой вонючий рот и не трогай нашего президента, сиди в своей обкуренной Голландии и кури бамбук! Мы без тебя разберемся в своей стране!», – написал Печерный в инстаграме.

Отметим, что Левченко сказал, что «Зеленский пока что топчется на месте и не делает шагов вперед».

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