Олег ПЕЧЕРНЫЙ: «Левченко, закрой свой рот и не трогай нашего президента»

Глава профсоюза футболистов – о высказываниях экс-игрока сборной Украины

  • 24.04.2020 13:59
  • 1476 просмотров
  • 10 комментариев
Олег ПЕЧЕРНЫЙ: «Левченко, закрой свой рот и не трогай нашего президента»
© dynamo.kiev.ua. Олег Печерный

Глава профсоюза футболистов Олег Печерный резко отреагировал на высказывания экс-игрока сборной Украины Евгения Левченко в сторону президента Владимир Зеленского.

«Читаю интервью Жени-стриптиза, ой голландского мачо, ой профсоюзного босса. Женя, закрой свой вонючий рот и не трогай нашего президента, сиди в своей обкуренной Голландии и кури бамбук! Мы без тебя разберемся в своей стране!», – написал Печерный в инстаграме.

Отметим, что Левченко сказал, что «Зеленский пока что топчется на месте и не делает шагов вперед».

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.04.2020 15:40
    +1
    Взял страну зачем-то оскорбил, до которой Украине пока как до Луны раком (особенно с таким президентом во главе). Все-таки зебил это диагноз.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.04.2020 15:08
    +4
    Зебилы это вирусное.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 24.04.2020 15:08
    +6
    А що такого Левченко сказав неправдивого? За рік хіба комусь стало краще жити (ну окрім тих хто при владі звичайно)? Може дороги стали кращими? Війна зупинилась? Хабарі зникли? До влади прийшли чесні професіонали? Кумівство пропало? Все це як було, так і залишилось, ще й помножене на кричущий непрофесіоналізм і тупість
    Ссылка
    Sport
      Sport, 24.04.2020 14:40
    +6
    У мордатого подгорело! Он хочет что б Зеленского только хвалили как пуйла?
    Ссылка
    Igor Tarnovskiy
      Igor Tarnovskiy, 24.04.2020 14:18
    +6
    Frank Piter, 24.04.2020 14:16
    Тоже хочет в правительство зебилят?
    100% правда.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.04.2020 14:16
    +6
    Тоже хочет в правительство зебилят?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.04.2020 14:14
    -2
    Sentinel, 24.04.2020 14:09
    Президент пишется с большой, если это название высшей государственной должности
    В официальных документах
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.04.2020 14:11
    +4
    14 отметок нравится, какая популярная инста
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.04.2020 14:09
    +3
    Президент пишется с большой, если это название высшей государственной должности
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 24.04.2020 14:05
    -6
    ну да, левченко слишком много говорит, как для человека кот-й пару раз надевал футболку сборной.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 24.04.2020 15:08
    +6
    А що такого Левченко сказав неправдивого? За рік хіба комусь стало краще жити (ну окрім тих хто при владі звичайно)? Може дороги стали кращими? Війна зупинилась? Хабарі зникли? До влади прийшли чесні професіонали? Кумівство пропало? Все це як було, так і залишилось, ще й помножене на кричущий непрофесіоналізм і тупість
    Ссылка
    Sport
      Sport, 24.04.2020 14:40
    +6
    У мордатого подгорело! Он хочет что б Зеленского только хвалили как пуйла?
    Ссылка
    Igor Tarnovskiy
      Igor Tarnovskiy, 24.04.2020 14:18
    +6
    Frank Piter, 24.04.2020 14:16
    Тоже хочет в правительство зебилят?
    100% правда.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.04.2020 14:16
    +6
    Тоже хочет в правительство зебилят?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.04.2020 15:08
    +4
    Зебилы это вирусное.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.04.2020 14:11
    +4
    14 отметок нравится, какая популярная инста
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.04.2020 14:09
    +3
    Президент пишется с большой, если это название высшей государственной должности
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.04.2020 15:40
    +1
    Взял страну зачем-то оскорбил, до которой Украине пока как до Луны раком (особенно с таким президентом во главе). Все-таки зебил это диагноз.
    Ссылка
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