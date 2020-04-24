ВИДЕО. Феноменальный гол Кака в ворота Манчестер Юнайтед

24 апреля 2007 года состоялся первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Милан».
Счет в матче открыл Криштиану Роналду, но Кака еще в первом тайме вывел свою команду вперед. Второй гол бразильца оказался настоящим шедевром, который хочется пересматривать раз за разом. В дураках остались три игрока «красных дьяволов»: Даррен Флетчер, Габриэль Хайнце и Патрис Эвра.
В итоге хозяева поля победили со счетом 3:2, но в ответном матче пропустили три безответных гола и завершили борьбу за евротрофей. А «Милан» в финале без проблем одолел «Ливерпуль» (2:1).
ВИДЕО. Семь лет назад Левандовски забил 4 гола в ворота Реала
📅 В этот день в 2007 году Кака забил ЭТОТ гол на "Олд Траффорд" 🔥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/oIsEzeHqnI— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 24, 2020
Источник — Sport.ua
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