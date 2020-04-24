ВИДЕО. Феноменальный гол Кака в ворота Манчестер Юнайтед

24 апреля 2007 года состоялся первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Милан».

Счет в матче открыл Криштиану Роналду, но Кака еще в первом тайме вывел свою команду вперед. Второй гол бразильца оказался настоящим шедевром, который хочется пересматривать раз за разом. В дураках остались три игрока «красных дьяволов»: Даррен Флетчер, Габриэль Хайнце и Патрис Эвра.

В итоге хозяева поля победили со счетом 3:2, но в ответном матче пропустили три безответных гола и завершили борьбу за евротрофей. А «Милан» в финале без проблем одолел «Ливерпуль» (2:1).

ВИДЕО. Семь лет назад Левандовски забил 4 гола в ворота Реала