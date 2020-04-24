ВИДЕО. Феноменальный гол Кака в ворота Манчестер Юнайтед

13 лет назад бразилец сотворил настоящую магию на «Олд Траффорд»

  • 24.04.2020 13:13
  • 1548 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Феноменальный гол Кака в ворота Манчестер Юнайтед
© ФК Манчестер Юнайтед. Кака

24 апреля 2007 года состоялся первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Милан».

Счет в матче открыл Криштиану Роналду, но Кака еще в первом тайме вывел свою команду вперед. Второй гол бразильца оказался настоящим шедевром, который хочется пересматривать раз за разом. В дураках остались три игрока «красных дьяволов»: Даррен Флетчер, Габриэль Хайнце и Патрис Эвра.

В итоге хозяева поля победили со счетом 3:2, но в ответном матче пропустили три безответных гола и завершили борьбу за евротрофей. А «Милан» в финале без проблем одолел «Ливерпуль» (2:1).

ВИДЕО. Семь лет назад Левандовски забил 4 гола в ворота Реала

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности