ВИДЕО. Семь лет назад Левандовски забил 4 гола в ворота Реала

24 апреля 2013 года дортмундская «Боруссия» шокировала «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, выиграв со счетом 4:1.
Все четыре гола немцев в том поединке забил нападающий «шмелей» Роберт Левандовски.
Спустя неделю «Реал» сумел забить первый гол лишь на 82-й минуте, но в итоге имел шансы даже выйти победителем из этой дуэли. К счастью для фанатов «Боруссии», этого не случилось и их любимая команда вышла в финал. Но выиграть евротрофей парням Юргена Клоппа помешала «Бавария».
⏪ В этот день в 2013-м:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 24, 2020
💥 Роберт Левандовски отправляет четыре мяча в ворота "Реала" ⚽️⚽️⚽️⚽️#ЛигаЧемпионов | @lewy_official | @BlackYellow pic.twitter.com/CvAlEULSFo
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.