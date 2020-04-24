ВИДЕО. Семь лет назад Левандовски забил 4 гола в ворота Реала

24 апреля 2013 года дортмундская «Боруссия» шокировала «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, выиграв со счетом 4:1.

Все четыре гола немцев в том поединке забил нападающий «шмелей» Роберт Левандовски.

Спустя неделю «Реал» сумел забить первый гол лишь на 82-й минуте, но в итоге имел шансы даже выйти победителем из этой дуэли. К счастью для фанатов «Боруссии», этого не случилось и их любимая команда вышла в финал. Но выиграть евротрофей парням Юргена Клоппа помешала «Бавария».