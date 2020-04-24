Месси – лучший игрок мира за последние 25 лет по версии FourFourTwo

Английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков мира за последние 25 лет (1995-2020 годы). Первое место отдали Лионелю Месси.
Топ-25 рейтинга:
1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Зинедин Зидан
4. Роналдо
5. Роналдиньо
6. Тьерри Анри
7. Хави
8. Андрес Иньеста
9. Паоло Мальдини
10. Роберто Баджо
11. Ривалдо
12. Фабио Каннаваро
13. Райан Гиггз
14. Кака
15. Уэйн Руни
16. Луиш Фигу
17. Габриэль Батистута
18. Эрик Кантона
19. Лука Модрич
20. Серхио Бускетс
21. Рауль Гонсалес Бланко
22. Пол Скоулз
23. Ромарио
24. Серхио Рамос
25. Джанлуиджи Буффон
Отметим отсутствие в рейтинге украинца Андрея Шевченко, а также 18-е место Эрика Кантона, который завершил карьеру в 1997 году.
Источник — FourFourTwo
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