Ежи ДУДЕК: «Месси и Гвардиола – величайшие провокаторы в футболе»

Экс-вратарю «Ливерпуля» не нравится поведение Лионеля Месси и Пепа Гвардиолы

  • 22.04.2020 20:43
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Ежи ДУДЕК: «Месси и Гвардиола – величайшие провокаторы в футболе»
© ФК Барселона. Лионель Месси

Бывший голкипер «Ливерпуля» Ежи Дудек признался, что ему очень не нравится поведение лидера «Барселоны» Лионеля Месси и экс-наставника каталонцев Пепа Гвардиолы:

«Что Месси, что Гвардиола, были величайшими провокаторами, которых я встречал в футболе. Порой в своем искусстве они достигали настоящего совершенства.

Первый мог довести до исступления Пепе и Серхио Рамоса, а второй — Жозе Моуриньо. А если бы вы слышали, как Месси матерился! Глядя на этого тихоню приличного вида, никто даже не мог представить, какие слова он знает».

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Источник — Marca

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