Ежи ДУДЕК: «Месси и Гвардиола – величайшие провокаторы в футболе»

Бывший голкипер «Ливерпуля» Ежи Дудек признался, что ему очень не нравится поведение лидера «Барселоны» Лионеля Месси и экс-наставника каталонцев Пепа Гвардиолы:

«Что Месси, что Гвардиола, были величайшими провокаторами, которых я встречал в футболе. Порой в своем искусстве они достигали настоящего совершенства.

Первый мог довести до исступления Пепе и Серхио Рамоса, а второй — Жозе Моуриньо. А если бы вы слышали, как Месси матерился! Глядя на этого тихоню приличного вида, никто даже не мог представить, какие слова он знает».