Самбрано отказал Ливерпулю в 2016 году

Бывший защитник «Динамо» Карлос Самбрано рассказал о том, что в сезоне 2015/2016, когда он выступал за «Айнтрахт», отказался переходить в «Ливерпуль»:

«Я был в шаге от перехода в «Ливерпуль». Их центральные защитники были травмированы, но я отказался от перехода, ведь я пообещал «Айнтрахту», что останусь, чтобы помочь сохранить прописку в Бундеслиге.

Партнеры уговаривали меня согласиться на предложение, но я должен был сдержать слово. В итоге, в «Ливерпуль» перешел Жоэль Матип».

Ранее Самбрано заявил, что «Динамо» давило на него перед трансфером в «Бока Хуниорс».