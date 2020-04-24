Самбрано отказал Ливерпулю в 2016 году

Бывший защитник «Динамо» Карлос Самбрано рассказал о том, что в сезоне 2015/2016, когда он выступал за «Айнтрахт», отказался переходить в «Ливерпуль»:
«Я был в шаге от перехода в «Ливерпуль». Их центральные защитники были травмированы, но я отказался от перехода, ведь я пообещал «Айнтрахту», что останусь, чтобы помочь сохранить прописку в Бундеслиге.
Партнеры уговаривали меня согласиться на предложение, но я должен был сдержать слово. В итоге, в «Ливерпуль» перешел Жоэль Матип».
Ранее Самбрано заявил, что «Динамо» давило на него перед трансфером в «Бока Хуниорс».
Источник — Libero
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