Самбрано отказал Ливерпулю в 2016 году

Перуанец остался в «Айнтрахте»

  • 24.04.2020 12:37
  • 617 просмотров
  • 1 комментарий
Самбрано отказал Ливерпулю в 2016 году
© ФК Динамо Киев. Карлос Самбрано

Бывший защитник «Динамо» Карлос Самбрано рассказал о том, что в сезоне 2015/2016, когда он выступал за «Айнтрахт», отказался переходить в «Ливерпуль»:

«Я был в шаге от перехода в «Ливерпуль». Их центральные защитники были травмированы, но я отказался от перехода, ведь я пообещал «Айнтрахту», что останусь, чтобы помочь сохранить прописку в Бундеслиге.

Партнеры уговаривали меня согласиться на предложение, но я должен был сдержать слово. В итоге, в «Ливерпуль» перешел Жоэль Матип».

Ранее Самбрано заявил, что «Динамо» давило на него перед трансфером в «Бока Хуниорс».

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Источник — Libero

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 24.04.2020 13:30
    0
    Так что ж он молчал столько что он топарь, хоть бы выпустили бы разок может, а мы то думали шо он чукр не потянет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.04.2020 13:30
    0
    Так что ж он молчал столько что он топарь, хоть бы выпустили бы разок может, а мы то думали шо он чукр не потянет
    Ссылка
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