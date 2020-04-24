Джон ТЕРРИ: «Мы плакали, когда Моуриньо покидал Челси»

Экс-игрок «Челси» Джон Терри вспомнил момент, когда клуб покидал португальский тренер Жозе Моуриньо.

«Мы все были в слезах. Это был один из тех моментов, когда вокруг ходят разговоры, что мы играем не так хорошо. А потом вошёл Моуриньо и сказал: «Вот и всё, меня уволили». Он подошёл и обнял каждого из нас.

Взрослые мужчины ударились в слёзы. Мы думали: «Ну и что будет теперь?» Он был словно нашим отцом, который направлял нас.

Мы даже говорили с руководством и просили их вернуть Моуриньо. Что это опрометчивое решение, и что он лучший из всех, с кем мы работали. К сожалению, они уже приняли решение. Но да, взрослые мужчины действительно были в слезах», - сказал Терри.

Ранее сообщалось, что Моуриньо мог возглавить «Ливерпуль» в 2004 году.