Джон ТЕРРИ: «Мы плакали, когда Моуриньо покидал Челси»

Бывший капитан лондонцев рассказал о том, как тренер ушел из клуба

  • 24.04.2020 12:00
  • 123 просмотра
  • 1 комментарий
Джон ТЕРРИ: «Мы плакали, когда Моуриньо покидал Челси»
© Football.London. Джон Терри, Жозе Моуриньо

Экс-игрок «Челси» Джон Терри вспомнил момент, когда клуб покидал португальский тренер Жозе Моуриньо.

«Мы все были в слезах. Это был один из тех моментов, когда вокруг ходят разговоры, что мы играем не так хорошо. А потом вошёл Моуриньо и сказал: «Вот и всё, меня уволили». Он подошёл и обнял каждого из нас.

Взрослые мужчины ударились в слёзы. Мы думали: «Ну и что будет теперь?» Он был словно нашим отцом, который направлял нас.

Мы даже говорили с руководством и просили их вернуть Моуриньо. Что это опрометчивое решение, и что он лучший из всех, с кем мы работали. К сожалению, они уже приняли решение. Но да, взрослые мужчины действительно были в слезах», - сказал Терри.

Ранее сообщалось, что Моуриньо мог возглавить «Ливерпуль» в 2004 году.

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Источник — Sky Sports

(1 голос)

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Комментарии
    Максим Максимов
    online
      Максим Максимов, 24.04.2020 12:25
    0
    «Мы плакали, когда Моуриньо покидал Челси»....думал в конце он добавить фразу "От счастья". Потому что , возможно, он внутри коллектива вел себя по-другому и действительно пытался тренировать, объяснять и быть эффективным менеджером. Но по итогу, то что видели болельщики футбола, он оставлял выжженую землю после себя. После порту ни одна команда нормально не играла....хоть и были победы разных чемпионатов.
    Ссылка
    Максим Максимов
    online
      Максим Максимов, 24.04.2020 12:25
    0
    «Мы плакали, когда Моуриньо покидал Челси»....думал в конце он добавить фразу "От счастья". Потому что , возможно, он внутри коллектива вел себя по-другому и действительно пытался тренировать, объяснять и быть эффективным менеджером. Но по итогу, то что видели болельщики футбола, он оставлял выжженую землю после себя. После порту ни одна команда нормально не играла....хоть и были победы разных чемпионатов.
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