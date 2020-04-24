Фенербахче не делал предложений Динамо по Жерсону Родригешу

Президент «Анкарагюджю» Фатих Мерт опроверг слухи, появившиеся в турецких СМИ, о том, что игрока команды Жерсона Родригеша, который находится в клубе на правах аренды из «Динамо», хочет купить «Фенербахче».

«Я разговаривал с Жерсоном Родригешем и его агентом, предложений от «Фенербахче» по нему не было. Что касается «Анкарагюджю», то мы общались с футболистом и киевским «Динамо». Между нами и Жерсоном нет подписанных бумаг, но есть устное соглашение», - заявил Мерт.

Ранее сообщалось, что трансфером Жерсона Родригеша интересуется ряд турецких клубов, а «Динамо» повесило ценник на игрока в 5 миллионов евро.