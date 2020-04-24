Фенербахче не делал предложений Динамо по Жерсону Родригешу

Слухи развеял президент «Анкарагюджю»

  • 24.04.2020 11:02
  • 608 просмотров
  • 2 комментария
Фенербахче не делал предложений Динамо по Жерсону Родригешу
© ФК Анкарагюджю. Жерсон Родригеш

Президент «Анкарагюджю» Фатих Мерт опроверг слухи, появившиеся в турецких СМИ, о том, что игрока команды Жерсона Родригеша, который находится в клубе на правах аренды из «Динамо», хочет купить «Фенербахче».

«Я разговаривал с Жерсоном Родригешем и его агентом, предложений от «Фенербахче» по нему не было. Что касается «Анкарагюджю», то мы общались с футболистом и киевским «Динамо». Между нами и Жерсоном нет подписанных бумаг, но есть устное соглашение», - заявил Мерт.

Ранее сообщалось, что трансфером Жерсона Родригеша интересуется ряд турецких клубов, а «Динамо» повесило ценник на игрока в 5 миллионов евро.

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Источник — Milliyet

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.04.2020 12:08
    +1
    Ждем новость о том, что Реал Мадрид и Бавария пытаются перехватить Жерсона Родригеша у Фенербахче и Анкарагюджю.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 24.04.2020 11:20
    +2
    Дуже цікаво! Самим не потрібен але гравець коштує 5 млн!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 24.04.2020 11:20
    +2
    Дуже цікаво! Самим не потрібен але гравець коштує 5 млн!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.04.2020 12:08
    +1
    Ждем новость о том, что Реал Мадрид и Бавария пытаются перехватить Жерсона Родригеша у Фенербахче и Анкарагюджю.
    Ссылка
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